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Evine giren hırsızdan ölü taklidi yaparak kurtulabildi!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 18:00 | Son Güncelleme

Karabük'te gece yarısı 70 yaşındaki Hafize Kaya'nın evine giren hırsız, Kaya'nın kolundaki bilezikleri gasbetti. Hırsızdan ölü taklidi yaparak kurtulabilen Kaya, yaşadığı dehşeti anlattı.

Evine giren hırsızdan ölü taklidi yaparak kurtulabildi!

Olay, Karabük’e bağlı Arıcak köyünde meydana geldi. Hafize Kaya, uyuduğu sırada evden gelen sesleri duydu. Kaya, kalkıp odasından çıktığı anda şüpheliyle karşı karşıya geldi. Saldırgan Hafize Kaya’nın başına sopa ile vurdu. Yaşlı kadın direnmek istedi. Kurtulamayacağını anlayınca da ölü taklidi yaptı. Şüpheli ise yerde kanlar içinde yatan Hafize Kaya’nın kolundaki 2 bileziği alıp, kaçtı. Şüphelinin evden çıkmasının ardından Hafize Kaya, ailesini arayarak yardım istedi. Durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

JANDARMA KISA SÜREDE YAKALADI

Hafize Kaya sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, olay yeri inceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Çalışma sonunda R.Y. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Çaldığı bilezikler ele geçirildi.

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'KAPIYI AÇTIĞIM AN KARŞIMA DİKİLDİ'

Yaşadıklarını anlatan Hafize Kaya, “İçeriden sesler duydum. Yatağımdan kalktım. Kapıyı açar açmaz bir adam karşıma dikildi. Elinde balta sopası vardı. Kafama vurdu, bağırdım. Kafama vura vura beni kapıya kadar götürdü. Ben yere yatınca, boğazıma sarıldı. Arbede esnasında sopayı yere düşürdü, ben de aldığım sopayla ona vurdum. Yüzünü yırttım. Ben ölü taklidi yapmaya başladım. O da öldüm sandı, kolumdaki bilezikleri çıkarttı. Evin kapısını açıp gitti” dedi.

DHA

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