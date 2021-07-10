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Çalışmalar sürüyor! Eski adliye binası yıkıldı, sırada 'Dünyanın en saçma binası' var

10.07.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta valilik ve özel idare iş merkezi binalarının da aralarında bulunduğu 35 bin metrekare ada alanda yapılması planlanan şehir meydanı projesi için ilk yıkılan yer eski adliye binası oldu. Yıkım sırası ise arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazıldığında ilk sırada çıkan İl Özel İdare İş Merkezi'ne geldi.

Çalışmalar sürüyor! Eski adliye binası yıkıldı, sırada 'Dünyanın en saçma binası' var

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde bütüncül bir tarihi doku oluşturacak projesi Şehir Meydanı’nda çalışmalar sürüyor.

Önce adliye daha sonra emniyetin bazı birimlerinin içinde bulunduğu binanın yıkımı tamamlandı. Proje, aralarında Valilik ve Özel İdare İş Merkezi dahil 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada hayata geçirilecek.

Tüm adanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlayan süreçte, hayata geçirilecek projenin detaylarıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Toplamda 35 bin metrekare alana sahip adada, yapılması planlanan meydan projesi için yaklaşık 1960’lı yıllarda yapılan eski adliye binasının yıkımı büyük ölçüde tamamlandı.

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Hayata geçirilecek proje kapsamında İl Özel İdare İş Merkezi’ndeki esnafa tahliye sürecinde destek de sağlanıyor. Mayıs ayı içinde alınan meclis kararı çerçevesinde yıkılacak bölgelerdeki kiracı esnaflara taşınma desteği veriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülen yıkım sürecinde, ağırlıkla Özel İdare İş Merkezi’nde yer alan esnafın kira miktarları üzerinden 2 kira bedeli taşınma desteği sağlanacak. Kurban Bayramı sonrasına kadar tamamlanması beklenen taşınmalar akabinde iş merkezinde yıkım çalışmaları başlatılacak.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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