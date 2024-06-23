Cam Tavanlar'ın Şinasi'si son halini paylaştı! Meli Bendeli pozlarıyla gündemde

Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat vererek hafızalara kazınan başarılı oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet geçiş sürecindeydi. Cam Tavanlar dizisinin yanında tiyatroda da başarılı kariyeriyle öne çıkan oyuncu adını Meli Bendeli olarak değiştirdi.

Horoz Dövüşü filmiyle festivale katılan oyuncu o günlerde “Ben döndükten sonra bağımsız yönetmenler, festival yönetmenleri –ki bunlar her zaman çalıştığım ve beni çok iyi tanıyan insanlar– bana iş falan vermediler. Onlara nedenini ya da ‘İş var mı,’ diye sorduğumda bana ‘Filmimizde trans, travesti karakter yok,’ dediler. Ben de dedim ki, ben travesti rolü oynamak için değil; kadın rolü oynamak için travesti oldum. Onlar da öyle baktılar" demişti.

Çeşitli ameliyatlar olan oyuncu değişimiyle adından söz ettiriyor. Dudaklarını ve göğüslerini yaptıran ve pek çok ameliyattan sonra bambaşka bir görünüme kavuşan Meli Bendeli son halini paylaştı.

Fit görünümüyle dikkat çeken başarılı oyuncuya hayranlarından beğeni gecikmedi.







