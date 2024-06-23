MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cam Tavanlar'ın Şinasi'si son halini paylaştı! Meli Bendeli pozlarıyla gündemde

Cam Tavanlar'ın Şinasi'si son halini paylaştı! Meli Bendeli pozlarıyla gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.06.2024 13:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cam Tavanlar dizisinde Şinasi'yi canlandıran Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet geçiş sürecindeydi. Çeşitli ameliyatlar olarak değişen ve adını da Meli Bendeli yapan başarılı oyuncu son halini paylaştı.

Cam Tavanlar'ın Şinasi'si son halini paylaştı! Meli Bendeli pozlarıyla gündemde

Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat vererek hafızalara kazınan başarılı oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet geçiş sürecindeydi. Cam Tavanlar dizisinin yanında tiyatroda da başarılı kariyeriyle öne çıkan oyuncu adını Meli Bendeli olarak değiştirdi.

Horoz Dövüşü filmiyle festivale katılan oyuncu o günlerde “Ben döndükten sonra bağımsız yönetmenler, festival yönetmenleri –ki bunlar her zaman çalıştığım ve beni çok iyi tanıyan insanlar– bana iş falan vermediler. Onlara nedenini ya da ‘İş var mı,’ diye sorduğumda bana ‘Filmimizde trans, travesti karakter yok,’ dediler. Ben de dedim ki, ben travesti rolü oynamak için değil; kadın rolü oynamak için travesti oldum. Onlar da öyle baktılar" demişti.

bendeli

Çeşitli ameliyatlar olan oyuncu değişimiyle adından söz ettiriyor. Dudaklarını ve göğüslerini yaptıran ve pek çok ameliyattan sonra bambaşka bir görünüme kavuşan Meli Bendeli son halini paylaştı.

Fit görünümüyle dikkat çeken başarılı oyuncuya hayranlarından beğeni gecikmedi.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmaj değiştirdi! "Süreyya geri döndü"İmaj değiştirdi! "Süreyya geri döndü"
Vasiyetini açıkladı! "Birikimlerimin dörtte biri..."Vasiyetini açıkladı! "Birikimlerimin dörtte biri..."
Eski eşini dinlemeye gitti! "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim"Eski eşini dinlemeye gitti! "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim"
Anahtar Kelimeler:
Cam Tavanlar dizisi Ahmet Melih Yılmaz
En Çok Okunan Haberler
Jandarmadan jandarma çağırmasını isteyen kadın herkesi çıldırttı!

Jandarmadan jandarma çağırmasını isteyen kadın herkesi çıldırttı!

Ronaldo'dan Türkiye maçı sonrası paylaşım!

Ronaldo'dan Türkiye maçı sonrası paylaşım!

Vergi tartışmaları sürerken Bakan Şimşek’in ekibi hakkında tartışma yaratacak ‘huzur hakkı’ iddiası!

Vergi tartışmaları sürerken Bakan Şimşek’in ekibi hakkında tartışma yaratacak ‘huzur hakkı’ iddiası!

2021'i işaret edip 'Tekrarı kesin' diyerek uyardı! Yeni tehlike kapıda

2021'i işaret edip 'Tekrarı kesin' diyerek uyardı! Yeni tehlike kapıda

Türkiye'nin gıda devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Türkiye'nin gıda devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Türk İş Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış! "Son 25 yılda böyle bir sıkıntı görmedim"

Türk İş Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış! "Son 25 yılda böyle bir sıkıntı görmedim"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.