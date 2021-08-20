HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çamaşır boşaltma bahanesiyle çağırmış! 13 yaşındaki akrabasına cinsel istismardan tutuklandı

Çamaşır boşaltma bahanesiyle çağırmış! 13 yaşındaki akrabasına cinsel istismardan tutuklandı

20.08.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta makineden çamaşır boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı M.B.’ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan akrabası O.T. (58), tutuklandı.

Çamaşır boşaltma bahanesiyle çağırmış! 13 yaşındaki akrabasına cinsel istismardan tutuklandı

Olay, 18 Ağustos'ta Gerze ilçesine bağlı Yenikent köyünde meydana geldi. İddiaya göre O.T., evindeki bulaşık makinesinin boşaltılması için uzaktan akrabası olan M.B.'den yardım istedi. O.T., eve gelip makineden çamaşırları aldığı esnada M.B.'ye cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine evden kaçan küçük kızın daha sonra yaşadıklarını arkadaşına anlatmasının ardından durumdan haberdar olan ailesi, hemen jandarmaya şikayette bulundu.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, O.T.’yi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. M.B.'nin ise evinde psikolojik destek aldığı öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan kulaklarına inanamadı! 8 yaşındaki kızı köle olarak ailesinden alıp...Duyan kulaklarına inanamadı! 8 yaşındaki kızı köle olarak ailesinden alıp...
PARTNERKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktıKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktı
Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladıŞok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'ü sansürleyen tercüman hakkında karar verildi!

Atatürk'ü sansürleyen tercüman hakkında karar verildi!

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Skandal! Uçaktan düşen Afganların görüntüsünü tişörte bastılar

Skandal! Uçaktan düşen Afganların görüntüsünü tişörte bastılar

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek

50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.