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Camdaki Kız 10. bölüm fragmanı! "Uçkuruna düşkün bir alçak"

02.09.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız 10. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni fragmana Sedat’ın annesi Gülcihan rolünde izleyici karşısına çıkan Devrim Yakut’un sözleri damga vurdu. Camdaki Kız 2. sezonuyla 9 Eylül Perşembe akşamı ekranlarda olacak.

Camdaki Kız 10. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin merakla beklediği Camdaki Kız dizisinin fragmanına Devrim Yakut’un canlandırdığı Sedat’ın annesi Gülcihan’ın “Uçkuruna düşkün bir alçak uğruna” sözleri damga vurdu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız 2. sezonunda nefes kesen anları ekranlara getirecek. Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler izleyici ile buluşacak.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi isimler yer alıyor. Camdaki Kız dizisinde merakla beklenen karakterlerden biri olan Hayri rolünü Cihangir Ceyhan’ın canlandıracağı konuşuluyor.

CAMDAKİ KIZ 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat ve Nalan mutlu olmak için adımlarını atmışlardır. Ancak Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Masum Nalan'ın başına bundan sonra neler gelecek? Evliliği nasıl olacak?

Camdaki Kız yeni sezonuyla 9 Eylül Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor!

Camdaki Kız 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Camdaki Kız’ın yeni sezonunun başlama tarihiCamdaki Kız 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Camdaki Kız’ın yeni sezonunun başlama tarihi


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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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