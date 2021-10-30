Camdaki Kız 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ortadan kaybolan Sedat'a ne olacak?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 18. bölümüyle 4 Kasım Perşembe seyirci karşısına çıkacak.. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

"SERVETİMDEN MEN EDİYORUM"

Camdaki Kız son bölümde Rafet, Cana ve Sedat'ın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından oğluna ceza verdi. Rafet, "Sedat Koroğlu'nun defterini kapattım. Bu dakikadan itibaren seni bütün malımdan, mülkümden, servetimden men ediyorum" dedi.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet’in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Rafet, görüntüleri izlemenin ardından soluğu Cana'nın evinde alır.

Cana'ya haddini bildirmek isteyen Rafet, Cana'yı kızını örnek vererek uyarıyor. Rafet'in karşısında utanan Cana, Nalan'a yaptıkları ihaneti düşünüyor. Bu sırada Cana'yı arayan Sedat babasının orada olduğunu bilmeden rahat rahat konuşuyor. Sonunda Cana bu ilişkiyi bitirme kararını açıklıyor.

Selen'in şirketin başına geçeceğini Levent'e söylemesiyle sırlar ortaya çıkıyor. Levent, görüntüleri kendisinin yayınlattığını itiraf eder. Levent'in kardeşine karşı yaptığı bu hamleye öfkelenen Selen, Rafet'e her şeyi itiraf etmek ister.

Ancak Levent'in bebek yalanı tehdidiyle karşı karşıya kalır. Feride, Nalan ve Sedat’ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan’ı atamaz.



Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride’ye sorular sorar. Rafet’in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak evlatlarını yine bir sürpriz bekler.

