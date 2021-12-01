Camdaki Kız 22. yeni bölüm 2. fragmanı! Adil, Sedat'ın sevgilisi Cana ile hem Feride'ye hem de kızı Nalan'a yakalanıyor!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 22. bölümüyle 2 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Adil ve Cana'yı yakalıyor.

KOROĞLU AİLESİ KARIŞIYOR!

Feride, Adil'in değişiminin farkındadır. Cana ise hedefine adım adım ilerlemektedir. Öte yandan Koroğlu ailesi karışmıştır. Sedat bazı gerçeklerin üzerine kapatmaya çalışırken Koroğlu ailesi bir kaosun içinde kalmıştır. Nalan ise öyle bir durumla karşılaşır ki gördükleri karşısında şoke olur.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan’a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat’ı sinirlendirir.

Adil’i Cana ile gören Nalan; Cana’nın evine giderek onu babasından uzak durması konusunda uyarır.

Cana ise parasız kaldığı için Alp’in güvenini tekrar kazanmaya çalışırken, Adil’le konuşmayı sürdürür.

Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan’a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat’ı sinirlendirir.



Muzo’nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize eder.

