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  4. Camdaki Kız 22. yeni bölüm 2. fragmanı! Adil, Sedat'ın sevgilisi Cana ile hem Feride'ye hem de kızı Nalan'a yakalanıyor!

Camdaki Kız 22. yeni bölüm 2. fragmanı! Adil, Sedat'ın sevgilisi Cana ile hem Feride'ye hem de kızı Nalan'a yakalanıyor!

01.12.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de perşembe akşamları seyirci karşısına çıkan Camdaki Kız dizisinin 22. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde Feride kocası Adil'i, Sedat'ın sevgilisi Cana ile telefonda konuşurken yakalıyor. Adil'in telefonda Cana'ya "Siz mükemmel bir kadınsınız. Kimsenin sizi üzmeye hakkı yok. Ben buna izin vermem" sözlerini duyan Feride yıkılıyor. Diğer yandan ise Nalan, babası Adil'i Cana ile restoranda yakalıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 22. bölümüyle 2 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Adil ve Cana'yı yakalıyor.

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KOROĞLU AİLESİ KARIŞIYOR!

Feride, Adil'in değişiminin farkındadır. Cana ise hedefine adım adım ilerlemektedir. Öte yandan Koroğlu ailesi karışmıştır. Sedat bazı gerçeklerin üzerine kapatmaya çalışırken Koroğlu ailesi bir kaosun içinde kalmıştır. Nalan ise öyle bir durumla karşılaşır ki gördükleri karşısında şoke olur.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan’a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat’ı sinirlendirir.

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Adil’i Cana ile gören Nalan; Cana’nın evine giderek onu babasından uzak durması konusunda uyarır.

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Cana ise parasız kaldığı için Alp’in güvenini tekrar kazanmaya çalışırken, Adil’le konuşmayı sürdürür.

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Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan’a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat’ı sinirlendirir.

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Muzo’nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize eder.

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Burcu Biricik Cihangir Ceyhan Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
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