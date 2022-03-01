Camdaki Kız 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan'dan Sedat'a tokat!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 33. yeni bölümüyle 3 Mart Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümüne Nalan, Cana ile ilgili söyledikleriyle Sedat'ın ailesini şoke ediyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sedat ve Cana arasında ilişki olduğunu öğreniyor.

Tüm cesaretiyle Cana’nın karşısına çıkan Nalan, Sedat’la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır. Nalan, Cana'nın Sedat'la arasında ilişki olduğundan artık emindir. Sedat, Cana'yla olan ilişkinde gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan’ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Ancak Feride'nin de konakta bulunmasıyla iyice köşeye sıkışır. Nalan'ın gözü artık Sedat'ın üzerindedir. Sedat için kaçacak bir yer kalmamıştır.

Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri’yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar. Hayri'nin ilgisini günden güne Nalan'a hissettirmesi Nalan'a inanılmaz iyi geliyor.



Nalan, kendindeki bu değişimin farkında olsa da değişmekten korkmuyor. Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan’ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp’in anlatacakları tüm planlarını bozar. Nalan, sonunda şüphelerinden emin olur ve Cana'nın Sedat'la ilişkisi olduğunu öğrenir. Feride ise bu sırada Nalan'ın Alp'le buluştuğunu öğrenince sinir krizi geçirir. Nalan, şimdi ne yapacak?



