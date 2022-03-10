Camdaki Kız 34. yeni bölüm 2. fragmanı! Nalan ve Hayri yakınlaşıyor

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 34. yeni bölümüyle 10 Mart Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümüne Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması damga vuracak.

CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLACAK?

Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu ailesini hem de İpekoğlu ailesini derinden yaralar.

Yaşananların gerçek nedenini öğrenen Rafet, Sedat’tan ve Alp’ten hesap sorar, Feride’nin ise aklında başka planları vardır. Nalan’ın yaşadığı acı, Hayri’yle arasındaki yakınlığın artmasına neden olacaktır.



