MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız 34. yeni bölüm 2. fragmanı! Nalan ve Hayri yakınlaşıyor

Camdaki Kız 34. yeni bölüm 2. fragmanı! Nalan ve Hayri yakınlaşıyor

10.03.2022 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde acı Nalan ve Hayri'yi yakınlaştırıyor. Nalan yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Hayri, Nalan'a destek olurken yavaş yavaş birbirlerine ısınmaya başlarlar. Rafet ve Feride'nin ise Sedat ile Cana'ya verilecek dersleri vardır.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 34. yeni bölümüyle 10 Mart Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümüne Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması damga vuracak.

6228506c4453950664d8cd81

CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLACAK?

Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu ailesini hem de İpekoğlu ailesini derinden yaralar.

6228519a4453950664d8cda1

Yaşananların gerçek nedenini öğrenen Rafet, Sedat’tan ve Alp’ten hesap sorar, Feride’nin ise aklında başka planları vardır. Nalan’ın yaşadığı acı, Hayri’yle arasındaki yakınlığın artmasına neden olacaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadakatsiz'de Asya ve Volkan sürprizi! Böyle yakalanıyorlarSadakatsiz'de Asya ve Volkan sürprizi! Böyle yakalanıyorlar
Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çektiBornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti
Serenay Sarıkaya'nın yağ videosu ortalığı karıştırdı! Serenay Sarıkaya'nın yağ videosu ortalığı karıştırdı!
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...

Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...

Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!

Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!

Şanlıurfa'dan acı haber! 1 polis şehit, 1 komiser yardımcısı yaralı

Şanlıurfa'dan acı haber! 1 polis şehit, 1 komiser yardımcısı yaralı

Göğüs dekoltesi olay oldu! 'Silikonun patlayacak'

Göğüs dekoltesi olay oldu! 'Silikonun patlayacak'

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.