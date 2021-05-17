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Camdaki Kız 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı|Sedat ve Nalan öpüşüyor!

17.05.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nalan ve Sedat'ın sürükleyici aşk hikayesini konu edinen dizide bu hafta yer yerinden oynuyor.

Camdaki Kız 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı|Sedat ve Nalan öpüşüyor!

Yayınlandığı her hafta izleyiciyi ekran balına kilitlemeyi başaran Camdaki Kız dizisinde bu hafta Sedat'tan Nalan'a beklenmedik bir teklif gelir. Yıldırım nikahıyla kimseye danışmadan evlenelim diyen Sedat'ın bu teklifi Nalan'ın kafasını kurcalar. Peki Nalan'ın yanıtı ne olacak?

FERİDE, SEDAT VE NALAN'I ÖPÜŞÜRKEN YAKALIYOR

Aşk şarhoşluğu yaşayan ve sürekli Sedat ile vakit geçirmek isteyen Nalan cesaretini toplayarak Sedat'ın dudaklarına yapışır. Fragmana damgasını vuran sahnede ise Feride'nin Nalan'a "Bunun hesabını öyle bir soracağım ki. Bugünü asla unutmayacaksın" demesi ile herkesi şerriden korkutur.

Camdaki Kız 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı|Nalan ve Sedat öpüşüyor!

SEDAT'TAN NALAN'A BEKLENMEDİK TEKLİF

Sevilen dizinin yeni bölümünden Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor. Öte yandan baş başa yemek yemek yedikleri esnada çıkan Sedat'tan Nalan'a beklenmedik bir teklif gelir. Sedat, "Yıldırım nikahı ile evlensek mi? Kimseye bir şey söylemeden, hesap vermeden" der. Duydukları karşısında şoke olan Nalan'ın ne cevap vereceği ise izleyici tarafından büyük merak konusu oldu.

Camdaki Kız 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı|Nalan ve Sedat öpüşüyor!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Geçtiğimiz hafta 5. bölümüle izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisinde, Koroğlu Ailesi basında çıkan fotoğrafın yarattığı krizi henüz çözmüşken, Nalan’ın son anda yüzüğü atması her iki ailede de şok etkisi yaratır. Bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlamıştır. Nalan, Feride’nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemez. Feride ise Sedat’ın Cana’ya aldığı bilekliği bilmediği için, Nalan’ı zorla ayrılık kararından döndürmeye çalışır. Nalan büyük bir aşk acısı yaşarken, neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

Nalan’ın yüzüğü atmasının ardından Koroğlu Malikanesi de yangın yerine dönmüştür. Rafet sonunda dayanamaz, Sedat’ı evlatlıktan reddedeceğini söyler. Bu Sedat için bardağı taşıran son damla olur ve Sedat evi terk eder. Ama bu öfke, ona pahalıya mal olacaktır ve belki de bir kaza, her şeyin seyrini değiştirecektir.


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Kanal D Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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