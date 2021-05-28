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Camdaki Kız 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan'dan Muzo'yu şaşırtan aşk itirafı! Camdaki Kız 7. son bölümde neler oldu?

28.05.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisi 7. bölümüyle seyirciyle buluştu. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın son bölümünde, annesi Feride'nin yaptıklarına dayamayan bayıldı. O anda odaya giren Muzo ise Nalan'ı kucakladı. Camdaki Kız'ın 8. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Nalan, Muzo'ya Sedat'a aşık olduğunu itiraf ediyor. Muzo ise Rafet'e düğünü hızlandırması gerektiğini söylüyor.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 27 Mayıs Perşembe akşamı 7. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın 3 Haziran Perşembe ekrana gelecek olan 8. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

MUZO, NALAN'IN YARDIMINA KOŞTU

Camdaki Kız 27 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde Muzo, Nalan'ı bayılmak üzere buldu.

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Koroğlu Ailesi, Nalan ve Sedat'ın bir an önce evlenebilmesini konuşmak için Nalan'ın ailesini ziyarete gitti. Muzo da ailesine eşlik ederek Nalan'ın evine geldi. Feride, Nalan'ın halasının yanında olduğunu söylese de Muzo durumdan şüphelendi. Nalan'ın odadan gelen seslerini duyan Muzo üst kata çıkarak bayılmak üzere olan Nalan'ı kucakladı ve Nalan, Muzo'nun kollarında bilincini kaybetti.

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NALAN'DAN AŞK İTİRAFI!

Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanında Nalan, Muzo'ya Sedat'a aşık olduğunu itiraf ediyor. Nalan'ın hastalanması sonucu gözler Feride'ye çevrilmiştir.

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Öte yandan Nalan, Muzo'ya Sedat'a aşık olduğunu itiraf eder.

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Bunun sonrasında Muzo, Rafet'e düğün hazırlıklarını hızlandırmasını söyler.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, Nalan’ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan’a ulaşamaz.

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Sedat ve Nalan’ın öpüştüğünü gören Feride beyninden vurulmuşa döner. Geçmişte yaşadığı felaketin etkisiyle kontrolü kaybeden Feride, Nalan’a uyguladığı şiddetin dozunu artırır.

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Böylece hayatının en mutlu anını yaşamış olan Nalan’ın hayatı, birden cehenneme dönüşür.

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Gizli AVM’yi keşfedip, Gülcihan’ın evde saklandığını anlayan Tako, Gülcihan ve Döndü tarafından alıkonulur. Tako’nun ortadan kaybolması Koroğlu konağında bomba etkisi yaratır.

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Rafet her yerde Tako’yu ararken, ev halkı bu krizi nasıl çözecektir? Feride, Nalan’ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan’a ulaşamaz.

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Gün geçtikçe Nalan’a olan hisleri artan Sedat sonunda merak eder ve durumu ailesine açar.

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Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur.

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İlk defa Nalan’ın evine giden Muzo, yaşanmak üzere olan büyük felaketi engelleyebilecek midir?

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Kanal D Burcu Biricik Enis Arıkan Hande Ataizi Selma Ergeç Camdaki Kız dizisi
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