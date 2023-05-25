Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? İşte 25 Mayıs Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı ile ilgili araştırmalar giderek hızlanıyor. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Camdaki Kız her hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız 25 Mayıs Kanal D yayın akışında yer almıyor. Dizi bu akşam yayınlanmayacak. İşte Camdaki Kız yeni bölüm tarihi

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Kanal D yayın akışına göre saat 20:00’de Cumhurbaşkanı Özel programı yayınlanacak.

Camdaki Kız’ın yeni bölümü 1 Haziran Perşembe günü ekrana gelecek. Dizinin en son 79. bölümü yayınlandı.

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11: Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Cumhurbaşkanı Özel

21:45 Camdaki Kız (Tekrar)

00:15 IP Man: Son Dövüş

