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Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? İşte 25 Mayıs Kanal D yayın akışı

25.05.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisi finali için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında sevilen dizisi her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor. En son Laz Kızı karakterinin kadroya katılmasıyla farklı bir ivme yakalayan Camdaki Kız’ın Kanal D yayın akışında yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? İşte 25 Mayıs Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? İşte 25 Mayıs Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı ile ilgili araştırmalar giderek hızlanıyor. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Camdaki Kız her hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız 25 Mayıs Kanal D yayın akışında yer almıyor. Dizi bu akşam yayınlanmayacak. İşte Camdaki Kız yeni bölüm tarihi

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Kanal D yayın akışına göre saat 20:00’de Cumhurbaşkanı Özel programı yayınlanacak.
Camdaki Kız’ın yeni bölümü 1 Haziran Perşembe günü ekrana gelecek. Dizinin en son 79. bölümü yayınlandı.

camdaki-kız

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11: Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran

camdaki-kız-ne-zaman

18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Cumhurbaşkanı Özel
21:45 Camdaki Kız (Tekrar)
00:15 IP Man: Son Dövüş

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