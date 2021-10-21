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Camdaki Kız dizisinin Cana'sı Hande Ataizi'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Bekaret itirafıyla şaşırtmıştı!

21.10.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'in paylaştığı Camdaki Kız dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Ataizi'nin eski sevgilisinin kim olduğunu duyan şaşkına dönüyor.

Camdaki Kız dizisinin Cana'sı Hande Ataizi'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Bekaret itirafıyla şaşırtmıştı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da hayat verdiği Cana karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Hande Ataizi'nin geçmişiyle ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hande Ataizi, meğer kariyerinin ilk yıllarında şimdilerde Türkiye'nin en iyi oyuncularından biriyle birlikteymiş...

İLK AŞKI FİKRET KUŞKAN

Hande Ataizi 18 yaşındayken, şimdilerde El Kızı dizisiyle gündemde olan 56 yaşındaki usta oyuncu Fikret Kuşkan ile sevgiliydi. Ataizi, daha önce verdiği bir röportajında ilk aşkının Fikret Kuşkan olduğunu dile getirmişti.

Camdaki Kız dizisinin Cana'sı Hande Ataizi'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Bekaret itirafıyla şaşırtmıştı!

''ELBETTE BAKİRE DEĞİLİM''

1998 yılında verdiği bir röportajda cinselliğin hayatının yüzde 80'inini kapladığını söyleyen Ataizi, tek eşlilikten yana olduğunu belirtmişti. Ataizi'nin Fikret Kuşkan ile ilgili itirafı ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte cinselliği dolu dolu yaşadığını söyleyen Hande Ataizi'nin bir döneme damga vuran o sözleri:

Elbette bakire değilim. Fikret Kuşkan'la dört yıl beraber oldum. İlk tanıştığım insandı ve ilk cinsel ilişkimi de onunla yaşadım. Bu kadar uzun sene Fikret'le aynı evi paylaşacağım, sonra nasıl bakire olacağım?

Camdaki Kız dizisinin Cana'sı Hande Ataizi'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Bekaret itirafıyla şaşırtmıştı!

Aslında bakirelik konusu, benim de bir tabumdu. Ailemden öyle gördüm. Ama bunun doğru olmadığını, aslında ufak bir hesap olduğunu, sevginin daha önde olduğunu öğrendim. Bir sevgi yaşayıp dört sene bakire olmamak, hayatın en güzel olayı haline dönüşebiliyor. İşte ben o sevgiyi yaşadım...

FİKRET KUŞKAN'IN OYNADIĞI DİZİYE GİRMEK İSTEMEDİ

Hande Ataizi, 2017 yılında ekranlara gelen Kırlangıç Fırtınası dizisinden teklif almış ancak bu teklife olumsuz yanıt vermişti. Ataizi'nin bu teklifi, dizide Fikret Kuşkan'ın yer aldığı için reddettiği konuşulurken, Ataizi'nden yanıt gecikmemişti. Ünlü oyuncu, teklifi reddetme sebebini ''Dizi teklifini senaryoyu okuyup kabul etmedim. Yoksa Fikret'le alakası yok. O zaman 18 yaşındaydım, artık yaşımı da biliyorsunuz yani" sözleriyle açıklamıştı.

Camdaki Kız dizisinin Cana'sı Hande Ataizi'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Bekaret itirafıyla şaşırtmıştı!

BİR EVLİLİK YAPTI

2012-2018 yılları arasında Amerikalı Benjamin Harvey ile evli olan yıldızın, Aslan Leon Harvey adında bir oğlu var.

Camdaki Kız dizisinin Cana'sı Hande Ataizi'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Bekaret itirafıyla şaşırtmıştı!

Ataizi, şimdilerde kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyor.

Camdaki Kız dizisinin Cana'sı Hande Ataizi'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Bekaret itirafıyla şaşırtmıştı!


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Anahtar Kelimeler:
Fikret Kuşkan Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
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