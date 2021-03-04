Camdaki Kız dizisinin kadrosu belli oldu! Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimdir, nerelidir?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı Camdaki Kız romanı oldukça beğeni toplamıştı. Dizisi de çekilmeye karar verilen romanın oyuncu kadrosu belli oldu. Kitaptan ekranlara uyarlanacak dizinin başrolleri arasında Kırmızı Oda dizisinin Boncuk’u Burcu Biricik de yer alıyor. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına geçecek dizi, son günlerin merak konusu oldu. Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimdir, nerelidir? Dizinin konusu ne?
İlgiyle takip edilen Kırmızı Oda dizisinde, Boncuk ve Can karakteri ile dikkatleri çeken Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu da, Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu arasında yer alıyor. Hande Ataizi, Selma Ergeç, Devrim Yakut, Hamza Yazıcı, Tamer Levent gibi pek çok ismin yer aldığı dizi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Okuma provalarına başlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.
4 Mayıs 1989’da Antalya’da doğan Burcu Biricik, lise yıllarında tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı. Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimi alırken aynı zamanda Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldı. Ekranlara ilk geçişi, Show TV’de yer alan Maçolar dizisindeki yan rolüyle oldu. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Beni Böyle Sev, Çiçero, Kuzgun ve Kırmızı Oda gibi sevilen yapımlarda kendine yer buldu.
1991 Rize doğumlu Feyyaz Şerifoğlu, O Ses Türkiye yarışmasında söylediği “Gidene” şarkısı ile tanınmıştı. Uzun süre Ajda Pekkan’ın vokalistliğini yapan Şerifoğlu, tekstil mühendisliği mezunudur. Kırmızı Oda dizisinde Can karakterine hayat veren Şerefoğlu, son olarak Camdaki Kız dizisinin Hayri’si olarak izleyici ile buluşacak.
Camdaki Kız, başarılı yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan bir dram dizisidir. Dizinin senaristliğini Bizim Hikaye filminden tanıdığımız, Seda Altaylı Turgutlu yapıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstlenmiş.
Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan, sıcakkanlılığı ve samimiyeti ile herkesin sevgisini kazanan bir genç kızdır. Ailesinin varlıklı olması sebebi ile en iyi okullarda okumuş ve aile içinde el bebek gül bebek büyümüştür. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu Holding’te mimarlık yapmaktadır. Mimarlık yaptığı şirkette Sedat Koroğlu ile tanışan Nalan, evlenmeye karar verir. Ancak ikisinin de geçmişlerinden gelen sırlar ikiliyi rahat bırakmaz ve bir süre sonra hayatları karanlığa gömülür.
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