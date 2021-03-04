MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız dizisinin kadrosu belli oldu! Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimdir, nerelidir?

Camdaki Kız dizisinin kadrosu belli oldu! Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimdir, nerelidir?

04.03.2021 09:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Camdaki Kız dizisinin kadrosu belli oldu! Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimdir, nerelidir?

Kanal D ekranlarında yakında başlayacak olan yeni dizi Camdaki Kız birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin kadrosu belli oldu. Burcu Biricik, Hande Ataizi, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı yapımın kadrosu belli oldu. Peki Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimdir, nerelidir?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı Camdaki Kız romanı oldukça beğeni toplamıştı. Dizisi de çekilmeye karar verilen romanın oyuncu kadrosu belli oldu. Kitaptan ekranlara uyarlanacak dizinin başrolleri arasında Kırmızı Oda dizisinin Boncuk’u Burcu Biricik de yer alıyor. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına geçecek dizi, son günlerin merak konusu oldu. Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimdir, nerelidir? Dizinin konusu ne?

İşte Camdaki Kız dizisinin kadrosu!

İlgiyle takip edilen Kırmızı Oda dizisinde, Boncuk ve Can karakteri ile dikkatleri çeken Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu da, Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu arasında yer alıyor. Hande Ataizi, Selma Ergeç, Devrim Yakut, Hamza Yazıcı, Tamer Levent gibi pek çok ismin yer aldığı dizi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Okuma provalarına başlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Burcu Biricik kimdir?

4 Mayıs 1989’da Antalya’da doğan Burcu Biricik, lise yıllarında tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı. Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimi alırken aynı zamanda Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldı. Ekranlara ilk geçişi, Show TV’de yer alan Maçolar dizisindeki yan rolüyle oldu. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Beni Böyle Sev, Çiçero, Kuzgun ve Kırmızı Oda gibi sevilen yapımlarda kendine yer buldu.

Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

1991 Rize doğumlu Feyyaz Şerifoğlu, O Ses Türkiye yarışmasında söylediği “Gidene” şarkısı ile tanınmıştı. Uzun süre Ajda Pekkan’ın vokalistliğini yapan Şerifoğlu, tekstil mühendisliği mezunudur. Kırmızı Oda dizisinde Can karakterine hayat veren Şerefoğlu, son olarak Camdaki Kız dizisinin Hayri’si olarak izleyici ile buluşacak.

Camdaki Kız dizisinin konusu ve detaylar

Camdaki Kız, başarılı yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan bir dram dizisidir. Dizinin senaristliğini Bizim Hikaye filminden tanıdığımız, Seda Altaylı Turgutlu yapıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstlenmiş.

Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan, sıcakkanlılığı ve samimiyeti ile herkesin sevgisini kazanan bir genç kızdır. Ailesinin varlıklı olması sebebi ile en iyi okullarda okumuş ve aile içinde el bebek gül bebek büyümüştür. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu Holding’te mimarlık yapmaktadır. Mimarlık yaptığı şirkette Sedat Koroğlu ile tanışan Nalan, evlenmeye karar verir. Ancak ikisinin de geçmişlerinden gelen sırlar ikiliyi rahat bırakmaz ve bir süre sonra hayatları karanlığa gömülür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Ünlü oyuncu Kuruluş Osman'a veda etti: Hoşçakal aziz dostumÜnlü oyuncu Kuruluş Osman'a veda etti: Hoşçakal aziz dostum
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Diğer Haberler

Tolgahan Sayışman yapımcı olarak ilk dizisini çekiyor

Oyunculuğa paydos! İşte yeni işi

Barış Arduç ve Gökçe Bahadır’lı Netflix dizisi Kulüp’ün kadrosuna 3 sürpriz isim

Barış Arduç ve Gökçe Bahadır’lı Netflix dizisine 3 bomba isim!

The Walking Dead'in Maggie'sinin Negan'la da görülecek bir hesabı var

Görülecek bir hesapları var

Kuruluş Osman'da Flatyos öldü mü? Seçkin Özdemir diziden ayrıldı mı? Kuruluş Osman 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ünlü oyuncu Kuruluş Osman'a veda etti: Hoşçakal aziz dostum

Sadakatsiz 20. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Selçuk, Haluk'un oğlu olduğunu herkese açıkladı: Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik

Sadakatsiz'e damga vuran final! "Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik"

Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker'in avukatından Ela'ya erotomani suçlaması! Masumiyet'te adı geçen erotomani nedir?

Masumiyet'te şoke eden erotomani suçlaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.