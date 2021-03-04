Camdaki Kız dizisinin kadrosu belli oldu! Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimdir, nerelidir?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı Camdaki Kız romanı oldukça beğeni toplamıştı. Dizisi de çekilmeye karar verilen romanın oyuncu kadrosu belli oldu. Kitaptan ekranlara uyarlanacak dizinin başrolleri arasında Kırmızı Oda dizisinin Boncuk’u Burcu Biricik de yer alıyor. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına geçecek dizi, son günlerin merak konusu oldu. Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimdir, nerelidir? Dizinin konusu ne?

İşte Camdaki Kız dizisinin kadrosu!

İlgiyle takip edilen Kırmızı Oda dizisinde, Boncuk ve Can karakteri ile dikkatleri çeken Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu da, Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu arasında yer alıyor. Hande Ataizi, Selma Ergeç, Devrim Yakut, Hamza Yazıcı, Tamer Levent gibi pek çok ismin yer aldığı dizi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Okuma provalarına başlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Burcu Biricik kimdir?

4 Mayıs 1989’da Antalya’da doğan Burcu Biricik, lise yıllarında tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı. Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimi alırken aynı zamanda Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldı. Ekranlara ilk geçişi, Show TV’de yer alan Maçolar dizisindeki yan rolüyle oldu. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Beni Böyle Sev, Çiçero, Kuzgun ve Kırmızı Oda gibi sevilen yapımlarda kendine yer buldu.