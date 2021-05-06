Camdaki Kız dizisinin konusu nedir? Camdaki Kız dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız izleyenleri ilk günden itibaren ekranlara kilitliyor. Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu Hande Ataizi gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Peki, Camdaki Kız dizisinin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan bir dram dizisidir. Dizinin senaristliğini Seda Altaylı Turgutlu yapıyor. Yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç yer alıyor.

Nalan, sıcakkanlılığı ve samimiyeti ile herkesin sevgisini kazanan bir genç kızdır. Ailesinin varlıklı olması sebebi ile en iyi okullarda okumuş ve aile içinde el bebek gül bebek büyümüştür. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu Holding’te mimarlık yapmaktadır. Mimarlık yaptığı şirkette Sedat Koroğlu ile tanışan Nalan, evlenmeye karar verir. Ancak ikisinin de geçmişlerinden gelen sırlar ikiliyi rahat bırakmaz ve bir süre sonra hayatları karanlığa gömülür.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Devrim Yakut, Hamza Yazıcı, Tamer Levent gibi başarılı isimler yer alıyor.

