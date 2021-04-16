Camdaki Kız dizisinin Levent eniştesi Tuğrul Tülek paylaştı

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu ikilisinin başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisinin ekran macerası fırtına gibi başladı. İlk iki bölümüyle adını zirveye yazdırmaya başaran Camdaki Kız dizisinin üçüncü bölümü heyecanla bekleniyor. Camdaki Kız 2. bölümüne damga vuran anlardan biri de Nalan’la Sedat’ın sözünün kesildiği anlardı. Dizinin söz sahnesinin çekildiği anlardan bir selfie geldi

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN LEVENT ENİŞTESİ PAYLAŞTI

Dizinin Levent eniştesi Tuğrul Tülek’in çektiği fotoğrafta yüzler gülüyor. Ancak diziyi izleyenler, o sahnedeki gerilimi düşününce, fotoğraftaki keyif de daha anlamlı hale geliyor. Dizide asla göremeyeceğimiz bir manzara.

Burcu Biricik, Tuğrul Tülek’in paylaşımını repost ederken “2. bölüm söz sahnesinde Levent eniştenin kamerasına takılanlar” notunu da düşmüş…



