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Camdaki Kız dizisinin Pera'sı Leyla Feray kimdir? Leyla Feray kaç yaşında ve nerelidir? Leyla Feray evli mi, sevgilisi var mı?

08.04.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin Pera'sı nam-ı diğer Leyla Feray, sergilediği performans ile göz doldurmaya devam ediyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'a Pera karakteri ile başarılı oyuncu Leyla Feray dahil oldu. İzleyiciler Leyla Feray'ı Kardeşim Benim 2 filmi ile tanıdı ve sevdi. Güzel oyuncu Leyla Feray şimdilerde de Camdaki Kız dizisi ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Leyla Feray, Pera karakteri ile izleyicilerin beğenisini topluyor. İşte Leyla Feray'a dair merak edilen bilgiler!

Camdaki Kız dizisinin Pera'sı Leyla Feray kimdir? Leyla Feray kaç yaşında ve nerelidir? Leyla Feray evli mi, sevgilisi var mı?

Camdaki Kız dizisi her hafta perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Sevilen diziye geçtiğimiz bölümlerde Pera karakteri ile başarılı oyuncu Leyla Feray dahil oldu. Feray, sergilediği Pera karakteri ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle Muzaffer ile olan yakınlaşması sonrası Camdaki Kız dizisinin Pera'sı yani Leyla Feray daha çok merak edilmeye başlandı. Leyla Feray hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

LEYLA FERAY KİMDİR?

Leyla Feray, 8 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da doğdu.
İstanbul’da doğan oyuncu, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında “Ben Onu Çok Sevdim” dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı.

LEYLA FERAY DİZİLERİ NELERDİR?

  • Ben Onu Çok Sevdim
  • Paşa Gönlüm
  • Üç Arkadaş
  • Muhteşem Yüzyıl:Kösem
  • Uyanış: Büyük Selçuklu
  • İkimizin Sırrı
  • Camdaki Kız

LEYLA FERAY EVLİ Mİ? SEVGİLİSİ VAR MI?

Güzel oyuncu Leyla Feray, kendisi gibi oyuncu olan Serhat Teoman ile seviyeli bir beraberlik yaşamaktadır.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Camdaki Kız yani Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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Camdaki Kız dizisi
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