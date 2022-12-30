Camdaki Kız’ın Feride’sinin eski eşini görenler şaştı kaldı! Herkesin tanıdığı bir isim

Camdaki Kız dizisinde Feride karakterine hayat veren Nur Sürer gündemde yer alıyor. Kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Enis Arıkan ve Selma Ergeç'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi kadrosunda yer alan Sürer’in eski eşi de çok ünlü çıktı.

Birçok dizi ve filmde oynayan Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam’dan herkesin tanıdığı bir oyuncu çıktı. Nur Sürer, 1981 yılında meslektaşı Bülent Kayabaş ile dünyaevine girdi.

Bülent Kayabaş’ın rol aldığı yapımlar arasında Yalancı Yarim, Salih Kuşu, Sultan Makamı da bulunuyor.

Nur Sürer; Çiçek Taksi, Hababam Sınıfı Merhaba ve Yalancı Yarim gibi projelerle akıllara kazınan Bülent Kayabaş'tan, 1994 yılında boşandı.

Nur Sürer ve Kayabaş'ın Ümit adında bir oğulları bulunuyor.



Nur Sürer bir sonraki evliliğini Sarp Kuray ile yaptı.





