Camdaki Kız dizisinin kadersiz Nalan'ı Burcu Biricik'in abisini gören şaşıp kalıyor! Hık demiş burnundan düşmüş!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Nalan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Burcu Biricik'in abisi Bekir Biricik'i gören şaşıp kalıyor. İşte Burcu Biricik'in tek kardeşi Bekir Biricik:
Burcu Biricik'in abisi Bekir Biricik, evli ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuk babası.
Bekir Biricik, mutlu aile pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Burcu Biricik de, sık sık küçük yeğeni Eylül Ada ile bir araya geliyor.
Burcu Biricik'in sevenleri, güzel oyuncunun yeğenli paylaşımlarına ''sanki senin kızın'' yorumunda bulunuyorlar.
Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğdu. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen bir güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilen Biricik, lise yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve kariyerini o yönde şekillendirmeye karar verdi. Burcu Biricik, Ege Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu. Ardından Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.
2007 yılında Maçolar dizisinde yan rolde yer alarak, ekranlarla tanıştı. Ardından birçok güçlü projenin aranın ismi oldu.
Sinema
2012 Kedi Özledi
2013 İnanç Odası
2014 Bana Masal Anlatma
2015 Toprak'ın Günlüğü
2016 Çok Uzak Fazla
2018 Her Şey Seninle
2019 Çiçero
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır
Televizyon
2007 Maçolar
2008 Ümit Milli
2011 Ustura Kemal
2011‐2012 Muhteşem Yüzyıl
2012 Düşman Kardeşler
2013-2014 Beni Böyle Sev
2014-2015 Şeref Meselesi
2015 Ulan İstanbul
2016-2017 Hayat Şarkısı
2018 8. Gün
2019 Kuzgun
2020- Kırmızı Oda
2021- Camdaki Kız
2021 Fatma
Okuyucu Yorumları 0 yorum