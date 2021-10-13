Camdaki Kız dizisinin kadersiz Nalan'ı Burcu Biricik'in abisini gören şaşıp kalıyor! Hık demiş burnundan düşmüş!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Nalan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Burcu Biricik'in abisi Bekir Biricik'i gören şaşıp kalıyor. İşte Burcu Biricik'in tek kardeşi Bekir Biricik:

Burcu Biricik'in abisi Bekir Biricik, evli ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuk babası.

Bekir Biricik, mutlu aile pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Burcu Biricik de, sık sık küçük yeğeni Eylül Ada ile bir araya geliyor.

Burcu Biricik'in sevenleri, güzel oyuncunun yeğenli paylaşımlarına ''sanki senin kızın'' yorumunda bulunuyorlar.

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğdu. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen bir güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilen Biricik, lise yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve kariyerini o yönde şekillendirmeye karar verdi. Burcu Biricik, Ege Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu. Ardından Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

2007 yılında Maçolar dizisinde yan rolde yer alarak, ekranlarla tanıştı. Ardından birçok güçlü projenin aranın ismi oldu.

BURCU BİRİCİK'İN YER ALDIĞI PROJELER

Sinema

2012 Kedi Özledi

2013 İnanç Odası

2014 Bana Masal Anlatma

2015 Toprak'ın Günlüğü

2016 Çok Uzak Fazla

2018 Her Şey Seninle

2019 Çiçero

2020 İnsanlar İkiye Ayrılır

Televizyon

2007 Maçolar

2008 Ümit Milli

2011 Ustura Kemal

2011‐2012 Muhteşem Yüzyıl

2012 Düşman Kardeşler

2013-2014 Beni Böyle Sev

2014-2015 Şeref Meselesi

2015 Ulan İstanbul

2016-2017 Hayat Şarkısı

2018 8. Gün

2019 Kuzgun

2020- Kırmızı Oda

2021- Camdaki Kız

2021 Fatma



