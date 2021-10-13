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Camdaki Kız dizisinin kadersiz Nalan'ı Burcu Biricik'in abisini gören şaşıp kalıyor! Hık demiş burnundan düşmüş!

13.10.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Burcu Biricik, abisine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Camdaki Kız dizisinin kadersiz Nalan'ı Burcu Biricik'in abisini gören şaşıp kalıyor! Hık demiş burnundan düşmüş!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Nalan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Burcu Biricik'in abisi Bekir Biricik'i gören şaşıp kalıyor. İşte Burcu Biricik'in tek kardeşi Bekir Biricik:

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in abisini gören şaşıp kalıyor! Sanki Burcu Biricik!

Burcu Biricik'in abisi Bekir Biricik, evli ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuk babası.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in abisini gören şaşıp kalıyor! Sanki Burcu Biricik!

Bekir Biricik, mutlu aile pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in abisini gören şaşıp kalıyor! Sanki Burcu Biricik!

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in abisini gören şaşıp kalıyor! Sanki Burcu Biricik!

Burcu Biricik de, sık sık küçük yeğeni Eylül Ada ile bir araya geliyor.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in abisini gören şaşıp kalıyor! Sanki Burcu Biricik!

Burcu Biricik'in sevenleri, güzel oyuncunun yeğenli paylaşımlarına ''sanki senin kızın'' yorumunda bulunuyorlar.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in abisini gören şaşıp kalıyor! Sanki Burcu Biricik!

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğdu. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen bir güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilen Biricik, lise yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve kariyerini o yönde şekillendirmeye karar verdi. Burcu Biricik, Ege Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu. Ardından Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in abisini gören şaşıp kalıyor! Sanki Burcu Biricik!

2007 yılında Maçolar dizisinde yan rolde yer alarak, ekranlarla tanıştı. Ardından birçok güçlü projenin aranın ismi oldu.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in abisini gören şaşıp kalıyor! Sanki Burcu Biricik!

BURCU BİRİCİK'İN YER ALDIĞI PROJELER

Sinema
2012 Kedi Özledi
2013 İnanç Odası
2014 Bana Masal Anlatma
2015 Toprak'ın Günlüğü
2016 Çok Uzak Fazla
2018 Her Şey Seninle
2019 Çiçero
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in abisini gören şaşıp kalıyor! Sanki Burcu Biricik!

Televizyon
2007 Maçolar
2008 Ümit Milli
2011 Ustura Kemal
2011‐2012 Muhteşem Yüzyıl
2012 Düşman Kardeşler
2013-2014 Beni Böyle Sev
2014-2015 Şeref Meselesi
2015 Ulan İstanbul
2016-2017 Hayat Şarkısı
2018 8. Gün
2019 Kuzgun
2020- Kırmızı Oda
2021- Camdaki Kız
2021 Fatma


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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