Camdaki Kız’ın Laz Kızı Alya’nın estetiksiz halini görenler çok şaşırdı! Yok böyle değişim

Sevilen dizi Camdaki Kız her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları arasına katılan şarkıcı Alya, Laz Kızı’na hayat veriyor. Hayri ile yakınlaşması gündem olan Laz Kızı’nı canlandıran Alya’nın estetiksiz halini görenler şaşkına uğradı.

31 yaşında olan Alya dizide Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği Hayri ile aşk yaşamaya başladı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken şarkıcı Alya sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Cesur pozlarını paylaşan Alya’nın fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Aslen Slovenyalı olan Alya Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan ünlü ismin estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü ismin estetiksiz halini görenler "Bir ben kaldım estetiksiz", "Eski hali daha güzelmiş bence", "Rolünün hakkını veriyor, güzel kadın", "Estetiksiz daha güzel" yorumunda bulundu.





