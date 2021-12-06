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Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik, Altın Kelebek pozlarıyla beğeni topladı!

06.12.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeliha' karakteriyle akıllara kazınan ve yakın zaman önce Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da rol alan güzel oyuncu Yüsra Geyik, 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği beyaz elbisesiyle beğeni topladı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik, Altın Kelebek pozlarıyla beğeni topladı!

Başrolleri Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran ünlü oyunvu Yüsra Geyik, Altın Kelebek paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik, Altın Kelebek pozlarıyla beğeni topladı!

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik, Altın Kelebek pozlarıyla beğeni topladı!

Aslen Samsunlu olan güzel oyuncu, 13 yaşında Hayat Bilgisi dizisinde rol almış, ardından uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde kamera karşısına geçmişti.

Sosyal medyada epey aktif olan oyuncunun, Instagram'da 350 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Sezen, şimdilerde Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'da 'Melisa' karakterine hayat veriyor.


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Arka Sokaklar dizisi Camdaki Kız dizisi
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