Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik, Altın Kelebek pozlarıyla beğeni topladı!

Başrolleri Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran ünlü oyunvu Yüsra Geyik, Altın Kelebek paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.
Aslen Samsunlu olan güzel oyuncu, 13 yaşında Hayat Bilgisi dizisinde rol almış, ardından uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde kamera karşısına geçmişti.
Sosyal medyada epey aktif olan oyuncunun, Instagram'da 350 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
Sezen, şimdilerde Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'da 'Melisa' karakterine hayat veriyor.
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