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Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik tarzıyla olay oldu

30.11.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olan şimdi ise Camdaki Kız'ın Melisa'sı olarak ekrana dönen Yüsra Geyik son paylaşımıyla hayranlarını mest etti.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik tarzıyla olay oldu

15 yıl boyunca Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik, artık aynı kanalın başka bir fenomen dizisi Camdaki Kız'da Melisa karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Hemen hemen herkes onu, 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar dizisinde komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyor.

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken Yüsra Geyik, Instagram hesabından paylaştığı birbirinden cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Geyik son olarak kırmızı süper minisi ve göğüs dekoltesiyle aynı karşısında poz verdi.

Ekran Alıntısı

Güzel oyuncu güzelliğiyle hayranlarından tam not aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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