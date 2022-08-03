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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu!

03.08.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle herkesin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak bikinili tatil pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuran güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu!

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Biricik, dizi çekimlerine ara vermesinin ardından yaz tatilinin keyfini çıkarıyor. Son olarak bikinisiyle tatil pozu veren güzel oyuncu, muhteşem güzelliği ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel oyuncu Burcu Biricik, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan isimler arasında yer alıyor.

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Son olarak bikinili tatil pozlarıyla yürek hoplatan güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağdı.

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Takipçileri Burcu Biricik'in pozlarının altına, "Dünya güzeli" ve "Tablo gibisin" şeklinde yorumlarda bulundu.

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İşte güzel oyuncunun beğeni yağan bazı pozları;

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