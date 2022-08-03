Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu!

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Biricik, dizi çekimlerine ara vermesinin ardından yaz tatilinin keyfini çıkarıyor. Son olarak bikinisiyle tatil pozu veren güzel oyuncu, muhteşem güzelliği ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Güzel oyuncu Burcu Biricik, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan isimler arasında yer alıyor.
Son olarak bikinili tatil pozlarıyla yürek hoplatan güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağdı.
Takipçileri Burcu Biricik'in pozlarının altına, "Dünya güzeli" ve "Tablo gibisin" şeklinde yorumlarda bulundu.
İşte güzel oyuncunun beğeni yağan bazı pozları;
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