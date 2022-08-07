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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol aşklarını ilan etti

07.08.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisindeki Sedat rolüyle öne çıkan Feyyaz Şerifoğlu aradığı aşkı ünlü spikerde buldu. Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol aşklarını sosyal medyadan ilan etti. İkilinin paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol aşklarını ilan etti

O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan Feyyaz Şerifoğlu önce Kırmızı Oda ardından da Camdaki Kız dizisi yerini sağlamlaştırmıştı. Kalbi bir süredir boş olan Feyyaz Şerifoğlu aradığı aşkı ünlü spikerde buldu.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol aşk paylaşımı yaptı. Kanal D Ana Haber spikeri Dinçkol sevgilisiyle ilk kez pozunu paylaşarak şunları yazdı:

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"Varlığınla tüm kalbime dokunan benzersiz güzellikte bir ruhsun sen. İyi ki varsın mutlu yılların olsun. Beraber nice ilklere, maceralara, güzel anılara. Seni seviyorum."

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