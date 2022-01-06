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Camdaki Kız neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

06.01.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan ve Selma Ergeç'in bulunduğu Camdaki Kız dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Camdaki Kız dizisinin, 6 Ocak Perşembe günü yayın akışında yer almaması, ''Camdaki Kız bu akşam var mı?'' ve ''Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?'' gibi soruları gündeme getirdi.

Camdaki Kız neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız dizisi, Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin bu akşam ekranlarda yer almaması, izleyiciyi endişelendirdi. Peki Camdaki Kız neden yok? İşte yanıtı...

CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK?

Yılbaşı nedeniyle çekimlerine ara veren diziler arasında Camdaki Kız da bulunuyor. Kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Hande Ataizi, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı dizi, 13 Ocak Perşembe akşamı, yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Camdaki Kız neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

6 OCAK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Doktor Strange
22:15 Pasifik Savaşı: İsyan

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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