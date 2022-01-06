Camdaki Kız neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız dizisi, Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin bu akşam ekranlarda yer almaması, izleyiciyi endişelendirdi. Peki Camdaki Kız neden yok? İşte yanıtı...
Yılbaşı nedeniyle çekimlerine ara veren diziler arasında Camdaki Kız da bulunuyor. Kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Hande Ataizi, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı dizi, 13 Ocak Perşembe akşamı, yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Doktor Strange
22:15 Pasifik Savaşı: İsyan
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