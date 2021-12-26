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Camdaki Kız setinden sonra Kanunsuz Topraklar'da da koronovirüs paniği! Çekimler durdu

26.12.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız setindeki korona paniği Kanunsuz Topraklar'a da sıçradı. Başak Parlak ve Doğaç Yıldız'dan sonra Hazar Motan'ın da koronavirüs testi pozitif çıkınca dizinin çekimleri durdu. Kanunsuz Topraklar yeni bölüm çarşamba günü yayınlanmayacak.

Camdaki Kız setinden sonra Kanunsuz Topraklar'da da koronovirüs paniği! Çekimler durdu

Dizi setlerinden korona haberleri peş peşe geliyor. Camdaki Kız setinden sonra Kanunsuz Topraklar'da da koronovirüs paniği yaşanıyor.

Dizinin oyuncuları Başak Parlak ve Doğaç Yıldız'ın koronaya yakalanmasının ardından bir oyuncu Hazar Motan'ın da testi pozitifi çıktı.

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"YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'i buluşturan dizinin yapım şirketi yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi:

"Kanunsuz Topraklar dizimizin yeni bölümünü bu hafta ne yazık ki, sağlık sorunları sebebiyle sizlerle buluşturmayacağız. Kısa bir aranın ardından her çarşamba yeniden buluşmak üzere…"

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Kanunsuz Topraklar dizisi Camdaki Kız dizisi
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