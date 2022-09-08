Camdaki Kız yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Camdaki Kız yeni sezon ne zaman, sezon finalinde neler yaşanmıştı?

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi 47. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni sezon 48. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. İşte Camdaki Kız yeni sezon tanıtımı...

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Camdaki Kız yeni sezonu olan 3. sezonuyla 15 Eylül Perşembe akşamı saat 20:00'de Kanal D'de seyirciyle buluşacak.

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cana’nın hamileliğini öğrenen Nalan, onunla yüzleşmeye gider. Nalan, kendisine söylenen yalanlara daha fazla katlanamayarak Cana’yı yüzleşmek için konağa getirir. Muzo ve Para’nın düğün hazırlıkları tam gaz devam ederken, aralarındaki tansiyon gitgide artan Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar.



