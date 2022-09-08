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Camdaki Kız yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Camdaki Kız yeni sezon ne zaman, sezon finalinde neler yaşanmıştı?

08.09.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Sezon finali ile ekranlara veda eden Camdaki Kız'ın 3. sezon tanıtımı ile beraber yayın günü de belli oldu. Peki, Camdaki Kız yeni sezon ne zaman? Camdaki Kız son bölümde neler yaşanmıştı?

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi 47. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni sezon 48. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. İşte Camdaki Kız yeni sezon tanıtımı...

camdaki kız

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Camdaki Kız yeni sezonu olan 3. sezonuyla 15 Eylül Perşembe akşamı saat 20:00'de Kanal D'de seyirciyle buluşacak.

CAMDAKİ KIZ

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cana’nın hamileliğini öğrenen Nalan, onunla yüzleşmeye gider. Nalan, kendisine söylenen yalanlara daha fazla katlanamayarak Cana’yı yüzleşmek için konağa getirir. Muzo ve Para’nın düğün hazırlıkları tam gaz devam ederken, aralarındaki tansiyon gitgide artan Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar.

CAMDAKİ KIZ 2

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Kanal D Burcu Biricik Cihangir Ceyhan Feyyaz Şerifoğlu camdaki kız camdaki kız fragman camdaki kız yeni bölüm
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