Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni bölümden çarpıcı fragman

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi geçtiğimiz aylarda sezon finali yapmıştı. Sevilen dizinin yeni sezonundan fragman da yayınlandı. Camdaki Kız 48. bölümüyle 15 Eylül Perşembe akşamı ekranlarda olacak.

"TAHMİN ETTİĞİMİZ GİBİ BİRİ DEĞİL"

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor. Fragmanda "Nalan asla tahmin ettiğimiz gibi biri değil" sözleri dikkat çekiyor.



