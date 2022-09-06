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Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni bölümden çarpıcı fragman

06.09.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız merakla beklenen yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın 2. sezonundan çarpıcı bir fragman yayınlandı. Dizinin yeni sezon yayın tarihi de belli oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi geçtiğimiz aylarda sezon finali yapmıştı. Sevilen dizinin yeni sezonundan fragman da yayınlandı. Camdaki Kız 48. bölümüyle 15 Eylül Perşembe akşamı ekranlarda olacak.

"TAHMİN ETTİĞİMİZ GİBİ BİRİ DEĞİL"

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor. Fragmanda "Nalan asla tahmin ettiğimiz gibi biri değil" sözleri dikkat çekiyor.

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Burcu Biricik camdaki kız biricik
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