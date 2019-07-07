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Cameron Boyce 20 yaşında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

ABD'li 20 yaşındaki ünlü oyuncu Cameron Boyce, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Cameron Boyce 20 yaşında hayatını kaybetti

Disney Channel'ın yıldızlarından Cameron Boyce, 20 yaşında hayatını kaybetti.

Genç aktörün ölüm haberini Cumartesi akşam saatlerinde ailesi verdi.

Disney Channel’da yayınlanan Jessie dizisinde Luke Ross karakteriyle büyük beğeni toplayan Boyce, daha sonra oynadığı Descendants dizisinde Carlos karakterine hayat vermişti.

Daha önce de kalp yetmezliği sorunları olan Boyce'un uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerine yumduğu belirlendi.

Boyce, 2010 yılında başrollerde Adam Sandler ve Salma Hayek'i buluşturan Grown Ups adlı komedi filminde rol almıştı.

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