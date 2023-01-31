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Caminin ilk safına geçti, onlarca kişinin canına kıydı! Öğle namazında katliamdan sonra yas ilan edildi: Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor

31.01.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde terör saldırılarının arttığı Pakistan'da dün bir camide öğle namazı sırasında düzenlenen bombalı intihar saldırısı sonrası başlatılan kurtarma çalışmalarında cansız bedenler çıkarılmaya devam ediyor. Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 83'e yükseldi, eyalet genelinde yas ilan edildi. Katliamın perde arkası aralanmaya çalışılırken saldırganın caminin ilk safında yer aldığı, bombayı bu sırada patlattığı belirlendi. Saldırganın camiye bombayı nasıl soktuğu da sorgu konusu oldu.

Caminin ilk safına geçti, onlarca kişinin canına kıydı! Öğle namazında katliamdan sonra yas ilan edildi: Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor

İlk safa geçti, bombayı patlatıp kendiyle birlikte onlarca kişinin canına kıydı. Öğle namazı sırasında düzenlenen katliam Pakistan'ı yasa boğdu.

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CAN KAYBI YÜKSELİYOR

Ulusal basındaki haberlere göre, dün, şehrin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısı sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Hastane yetkilisi, intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 83'ye yükseldiğini açıkladı. Yerel yetkililer yaklaşık 150 yaralının tedavisinin devam ettiğini aktardı.

"CAMİNİN İLK SAFINDAYDI"

Saldırının dün yerel saatle 13.00'te gerçekleştiğini belirten yetkililer, saldırganın caminin ilk safında bulunduğunu ve bu sırada bombayı patlattığını açıkladı.

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Hayber Pahtunhva hükümeti, eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

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TERÖRLE MÜCADELE BİRİMLERİNİN DİBİNDEKİ CAMİYE BOMBA SOKMUŞ

Peşaver Emniyet Müdürü Muhammed İcaz Han, patlamanın ardından caminin çatısının çöktüğünü ve enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirmişti.

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Han, bölgesel emniyet güçleri ve terörle mücadele birimiyle aynı yerleşkede yer alan camiye bombanın nasıl sokulduğunun araştırıldığını söylemişti.

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ÜLKEDE TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Pakistan Talibanı (TTP) tarafından üstlenilen saldırının Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin Rusya'ya ziyaret yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekmişti.

Son dönemde saldırılarını artıran TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

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Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü mensubu, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

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Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.

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Namaz sırasında camiye intihar saldırısı! Namaz sırasında camiye intihar saldırısı!

(AA)

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Pakistan bombalı saldırı cami

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