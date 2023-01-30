HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika | Namaz sırasında camiye intihar saldırısı! Pakistan'da korkunç olay: Çok sayıda can kaybı var

Son dakika | Namaz sırasında camiye intihar saldırısı! Pakistan'da korkunç olay: Çok sayıda can kaybı var

30.01.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Pakistan'da bir camiye namaz kılındığı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 90'dan fazla kişinin durumunun ise yaralandığı belirtildi.

Son dakika | Namaz sırasında camiye intihar saldırısı! Pakistan'da korkunç olay: Çok sayıda can kaybı var

Son dakika haberi: Korkunç saldırı Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana geldi. Öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında polislerin de bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti, 90’ın üzerinde kişi yaralandı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN KAYGILANILIYOR

Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, aralarında polislerin de bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi, 90’dan fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğunu belirtti.

Saldırı sırasında camide yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Patlama sebebiyle caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasarlar oluştu.

zöxmcvcv

Sosyal medyaya yansıyan görsellerde caminin büyük bölümünün patlama sebebiyle yıkıldığı görüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı.

TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paylaşılan görüntüler hasarın boyutunu gözler önüne serdiPaylaşılan görüntüler hasarın boyutunu gözler önüne serdi
Araç sahiplerini ilgilendiren önemli karar! 159 bin TL tazminat istendiAraç sahiplerini ilgilendiren önemli karar! 159 bin TL tazminat istendi
İran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildiİran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildi
Anahtar Kelimeler:
İntihar cami

En Çok Okunan Haberler

Gelen mesajı ifşa edip kızdı! Karısıyla cinsel ilişkisinden bahsetti

Gelen mesajı ifşa edip kızdı! Karısıyla cinsel ilişkisinden bahsetti

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

Kar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyor

Kar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyor

Uzmanlar uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir!

Uzmanlar uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir!

Hesaptaki o detayı görenler çılgına döndü! Fırsatçılar iş başında

Hesaptaki o detayı görenler çılgına döndü! Fırsatçılar iş başında

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.