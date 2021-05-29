Çamlıca Kulesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Çamlıca Kulesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor...
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Bugün burada İstanbul'umuza yeni bir güzellik katacağına inandığım şehrimizin önemli bir sembolü olan ve temelinin atıldığı günden bu yana büyük bir heyecanla izlediğimiz Çamlıca Verici Tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız.
Çamlıca Camii'ni bitirdik. Caminin bitmesi ile birlikte caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Oradaki metal kuleler orayı işgal etmiş, görüntü kirliliği vardı. Biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye bunun gayreti ve hasreti içerisinde olduk. Acaba bunu adalara mı kaldırsak, farklı bir uygulama mı yapsak bunu da düşündük. Sonunda dedik ki yapacağımız kulemize bunları yerleştirebilir miyizi yerleştirebiliriz. Yüz kadar olur mu, olur. Binali Bey ile o zamanlar bunun üzerinde çok çalıştık. Proje üzerinde çok çalıştık, ciddi manada bunun üzerinde durduk. Sonunda hakikaten dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarı ile hayata geçirmiş oldu.
Sevindiğimiz bir başka boyut 100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olması. Bu da bizim bir başarımız oldu. Tüm radyo vericileri de kutluyoruz, hayırlı olsun. Tek vericiye geçtiğimiz bu dönemde görüntü kirliliğine son verildi. Şartların uygun olduğu yerlerde başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Kim çevreci, işte bu ortada... AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlar ile ortaya koymuş bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor, ispat ile oluyor. Bunu yapan biziz. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler geldiler yaktılar, yıktılar biz ise anında oralara diktik. AK Parti budur. Lafla peynir gemisi yürümüyor. İspat edeceksin, biz bunu yaptık.
Deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule İstanbul'un en yüksek yapısı ünvanına sahiptir. Dünyada ilk kez 100 radyonun frekansı karışmadan bir yayın yapılabilecek. Kule bünyesindeki sosyal tesislerin Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Emeği geçen tüm kurumları tebrik ediyorum.
Bu kuleden yayınlarını sürdürecek haberleşme şirketlerine, medya kuruluşlarına başarılar diliyorum.
Haziran sonu Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz.
Ayrıntılar gelecek...
Toplam yüksekliği 365 metre olan kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapıdan oluşuyor 145 metresi ise anten bölümü olarak kullanılıyor. Çamlıca Kulesi'nin ışıklandırmalarında 16.7 milyon renk kullanılıyor. 33 büyük anten sökülerek antenler tek kulede toplandı. 30 bin 150 metrekarelik sosyal alanlara 2 bin 750 ağaç dikimi yapıldı.