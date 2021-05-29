Çamlıca Kulesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Çamlıca Kulesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün burada İstanbul'umuza yeni bir güzellik katacağına inandığım şehrimizin önemli bir sembolü olan ve temelinin atıldığı günden bu yana büyük bir heyecanla izlediğimiz Çamlıca Verici Tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız.

Çamlıca Camii'ni bitirdik. Caminin bitmesi ile birlikte caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Oradaki metal kuleler orayı işgal etmiş, görüntü kirliliği vardı. Biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye bunun gayreti ve hasreti içerisinde olduk. Acaba bunu adalara mı kaldırsak, farklı bir uygulama mı yapsak bunu da düşündük. Sonunda dedik ki yapacağımız kulemize bunları yerleştirebilir miyizi yerleştirebiliriz. Yüz kadar olur mu, olur. Binali Bey ile o zamanlar bunun üzerinde çok çalıştık. Proje üzerinde çok çalıştık, ciddi manada bunun üzerinde durduk. Sonunda hakikaten dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarı ile hayata geçirmiş oldu.