Can Atalay kararı Fatih Portakal'ı çileden çıkarttı! Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan Aysu Bankoğlu sessizliğini bozdu

Son seçimlerde Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki yargı krizi, Yargıtay'ın verdiği kararın TBMM'de okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle sonuçlandı. Bu sırada gerginlik yaşandı.

MİLLETVEKİLLERİ KÜRSÜYE YÜRÜDÜ

Kararı BAE'de ziyarette olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yerine TBMM Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ okudu. Bozdağ kararı okurken vekiller kürsünün önüne gelerek tepkilerini gösterdi, sloganlar attı. Gerginliğin arttığı anlarda Bozdağ'a doğru Anayasa kitapçığı fırlatıldığı an kameralara yansıdı. TBMM TV daha sonra yayını kesti ancak Genel Kurul'da protestolar son bulmadı.

ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATAN AYSU BANKOĞLU KONUŞTU

Kitapçığın CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından atıldığı da anlaşıldı. Sosyal medyada çok konuşulan o anlar sonrası Bankoğlu ilk açıklamasını yaptı.

Sözcü'den Ece Aydın'a konuşan Bankoğlu, "Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım" dedi.

PORTAKAL: "TBMM KENDİNE DARBE YAPTI"

Öte yandan Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine sert çıkan isimlerden biri gazeteci Fatih Portakal'dı. Portakal, Sözcü TV ana haber bülteninde Bekir Bozdağ'ı ve kararı eleştirirken şunları söyledi:

"O sözü işittiğinde Bekir Bozdağ acaba ne düşündü bakın orada biz demir parmaklıklar arkasına koyduk şimdi Can Atalay'ı, avukat Can Atalay'ı seçilmiş milletvekili çünkü artık dışarı çıkma şansı yok, serbest kalma şansı yok! Anayasa çiğnendi arkadaş, sözün özü o. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendine darbe yaptı, darbe yaptı! Siz bunun farkında mısınız? Türkiye farkında mısınız? Bu olayın ve anayasa kitapçığındaki Anayasa Mahkemesi’nin görevi maalesef ihlal edildi. Şu anda anayasa dışı bir durum yaşanıyor. Hukuksuzluk yaşanıyor.

"HUKUKU ÇİĞNERSEN GÜN GELİR SENİN HAKKINDA DA BİR ŞEYLER ÇİĞNENİR"

Hani eskiden hani hukuk devleti mi kanun devleti mi ya gerçekten kanun devletini de artık biz çöpe attık ve keyfilik var sadece. Devlet Bahçeli bundan iki hafta önce okunsun dediği için belki de Erdoğan'la anlaşmışlardır ama ülkeye kötülük yapıyorsunuz. Hukuku çiğnediğin zaman gün gelir sizin hakkınızda da bir şeyler çiğnenir, kimse sizin arkanızda duramaz. O zaman ne yapacaksınız? İşte hukuk devleti olmak önemliydi ama onu da gerçekleştiremedik."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





