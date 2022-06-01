HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz serbest bırakıldı! 'Üzerimize atılı mesnetsiz iddialar çürümüştür'

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz serbest bırakıldı! 'Üzerimize atılı mesnetsiz iddialar çürümüştür'

01.06.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına altınan Çan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında açıklama yapan Öz, "İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz iddialar çürümüştür. Masumiyetimiz bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır" dedi.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz serbest bırakıldı! 'Üzerimize atılı mesnetsiz iddialar çürümüştür'

Çanakkale'de başlatılan soruşturma kapsamında rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Çan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında açıklama yapan Öz, "İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz iddialar çürümüştür" dedi.

can-belediye-baskani-oz-adli-kontrol-ile-serbest-birakildi-_3151_dhaphoto5

ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çan Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine Çan Belediyesi'nden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında dün sabah Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A.'yı gözaltına aldı.

Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz'e rüşvetten gözaltıÇan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz'e rüşvetten gözaltı

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y., savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A. ise savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Belediye Başkanı Öz ile R.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

"MESNETSİZ İDDİALAR ÇÜRÜMÜŞTÜR"

Adliye çıkışında kendisine destek verenlere bir konuşma yapan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Gecenin bu saatine kadar burada bizleri bekleyen tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz iddialar çürümüştür. Masumiyetimiz bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındıGalip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü! Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü!
Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunmaBebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Vatandaşı üzen haber! Doğal gaza yüzde 30 zam

Son dakika: Vatandaşı üzen haber! Doğal gaza yüzde 30 zam

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...

İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Galata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştı

Galata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı

Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.