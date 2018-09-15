MAGAZİN

Can Bonomo’nun yeni klibini hayranları çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

Şarkıcı Can Bonomo, 'Kainat Sustu' albümünün üçüncü klip çalışmasını 'Keyfim Kaçık Acık' şarkısına çekti.

Can Bonomo’nun yeni klibini hayranları çekti

'Keyfim Kaçık Acık' klibinin yönetmenliğini hayranlarıyla beraber yapan Can Bonomo, konserlerine gelen hayranlarının çektiği videoları, klibinde kullandı.

Hayranlarından konserlerde çektikleri görüntüleri mail yoluyla ulaştırmalarını isteyen sanatçı, bu şekilde yönetmen koltuğuna hayranlarını oturtarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Can Bonomo, binlerce video arasından seçilen görüntülerle hazırlanan klip ile ilgili duygularını ise şu sözlerle anlattı:

“Keyfim Kaçık Acık şarkımıza klip çekmemize yardım etmenizi rica etmiştik. Sayenizde konserlerimizden çekilmiş binlerce görüntümüz oldu. Yönetmenliğini dinleyicilerimizin bizzat üstlendiği klibimiz çıkıyor. Türkiye’de bir ilke daha imza atmamıza vesile olduğunuz için teşekkür ederiz.”

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Anahtar Kelimeler:
'Keyfim Kaçık Acık' Can Bonomo

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