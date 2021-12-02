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Can Bonomo: Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz

02.12.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo, sekiz aylık oğlu Roman ile birlikte objektif karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, fotoğrafı, "Kucaklıyorum kendi kendimi 34 yaşında. Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim" ifadeleriyle paylaştı.

Can Bonomo: Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz

Oyuncu Öykü Karayel ile 2018'den bu yana mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak, ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

Eylül ayında oğlunun yüzünü göstererek kural bozan Bonomo, Roman ile birlikte yeniden objektif karşısına geçti.

Ekran Alıntısı

Ünlü şarkıcı, oğluyla yeni fotoğrafını, "Kucaklıyorum kendi kendimi 34 yaşında. Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim... Canlarım benim. Aferin bize" sözleriyle sosyal medya hesabından yayınladı.

Can Bonomo'nun gönderisine takipçileri beğeni yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Öykü Karayel
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