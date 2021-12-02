Can Bonomo: Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz

Oyuncu Öykü Karayel ile 2018'den bu yana mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak, ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

Eylül ayında oğlunun yüzünü göstererek kural bozan Bonomo, Roman ile birlikte yeniden objektif karşısına geçti.

Ünlü şarkıcı, oğluyla yeni fotoğrafını, "Kucaklıyorum kendi kendimi 34 yaşında. Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim... Canlarım benim. Aferin bize" sözleriyle sosyal medya hesabından yayınladı.

Can Bonomo'nun gönderisine takipçileri beğeni yağdırdı.

