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Can Bonomo, sevgilisi Öykü Karayel ile uyurken fotoğraflarının çekilmesine isyan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2018 16:52 | Son Güncelleme

Geçen günlerde şarkıcı Can Bonomo ve oyuncu sevgilisi Öykü Karayel'in uçakta çekilen fotoğrafları internete sızdırıldı. Can Bonomo, "Bu yaptığınız mahremiyete tecavüz" diyerek isyan etti

Can Bonomo, sevgilisi Öykü Karayel ile uyurken fotoğraflarının çekilmesine isyan etti

İzmir'den İstanbul'a dönen çift uçakta uyuya kalmış, o anlar yolcular tarafından fotoğraflanmış ve haber sitelerinde yayınlamıştı.

Can Bonomo, Twitter hesabından o fotoğraflara böyle isyan etti:

"YAPTIĞINIZ MAHREMİYETE TECAVÜZ ETMEK"

"Uyuyan insanların fotoğrafını çekip internete koymak mahremiyete tecavüz etmek artık. Saygı duymuyorsun, bir söz hakkın var sanıyorsun onu anladık da. Tecavüz sert. İnsanın umudu kırılıyor. Biz gözümüz açık uyuyalım o vakit. Sen o vicdanla mışıl mışıl. İroniye bak."

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Can Bonomo Öykü Karayel uçakta fotoğraf tecavüz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adam haklı ne saçma iş uyuyan yolcunun fotosunu çekmek. bana yapılsa dava açarım.
arkadaş bu nedir ya insanlar uyuyamayacak mi elinde telefon olan hemen resim çekiyor ünlü diye yapmayalım
Olayı Amma Felsefik Eleştirmişsin...Basit Cümleler Kursaydın Bu Tecavüzü Yapan Basit Beyinli Yaratıklara Daha Kolay Tesir Edebilirdin...Oda Belki Anlardı Hatasını Ama Belkiii
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