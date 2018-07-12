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Can Bonomo ve Öykü Karayel'in düğününde dikkat çeken gelinlik detayı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

Can Bonomo ile Öykü Karayel dün akşam evlendi. Öykü Karayel'in gelinlik detayları ise Angelina Jolie'nin gelinliğini anımsattı.

Can Bonomo ve Öykü Karayel'in düğününde dikkat çeken gelinlik detayı

Şarkıcı Can Bonomo, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile dünyaevine girdi.

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150 kişinin katıldığı törende Can Bonomo'nun nikah şahitleri menajeri Ece Çelebioğlu Yeşilbaş, prodüktörü ve yakın arkadaşı Can Saban, çocukluk arkadaşı Cem Cavez ve arkadaşı Ferhat Zamanpur olurken; Öykü Karayel'in nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Süveybe Arifoğlu ve Milay Ezengin yaptı.

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27 yaşındaki Öykü Karayel, gecede ikiz kardeşi Ezgi Karayel'in tasarladığı gelinliği giydi.

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İkiz kardeşlerin çocukluk yıllarında çizdiği resimlerin gelinliğin üzerinde yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Öykü Karayel'in gelinliğindeki detaylar Angelina Jolie'nin gelinliğini anımsattı.

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2014 yılında dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt ile nikah masasına oturan Angelina Jolie de gelinliğinde çocuklarının çizimlerine yer vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Öykü Karayel

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne kadar sevimsiz bir çocuk
obama sandim la
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