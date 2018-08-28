Can Kırıkları dizisi konusu nedir? Polisiye dizi Can Kırıkları'nın oyuncuları kimler?

Eylül ayında Atv ekranında izleyicisiyle buluşacak, NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Can Kırıkları dizisi yeni sezonun en merakla beklenen yapımlarından birisi oldu. Hande Doğandemir, Funda Eryiğit ve Seçkin Özdemir'in polis rollerinde oynayacağı Can Kırıkları dizisinin çekimleri de sürüyor.

Can Kırıkları'nın yapımcısı Mehmet Yiğit Alp, "Yeni dizimiz hepimize hayırlı olsun. Can Kırıkları iki kadın polisin yaşadıkları dramını ele alıyor. Güçlü bir hikâye ve güzel bir cast ile seyirci karşısına çıkacağız. Hepimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi. Leyla ve Zeynep adında iki kadın polisin yaşadıkları dramı anlatan dizide Hande Doğandemir ve Funda Eryiğit polisi canlandıracak. Seçkin Özdemir ise dizide komiser rolü ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

atv'nin yeni sezondaki iddialı projeleri arasında şimdiden yerini alan Can Kırıkları'nda Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.





