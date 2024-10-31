Can Yaman'a bardak fırlatıldı iddiası ortalığı karıştırdı! Aslı Turanlı'ya Cannes'daki olaylı gece soruldu! Fena bozuldu

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Bay Yanlış final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerini yurt dışında devam etme kararı almıştı.

Şimdilerde de "El Turco" isimli yabancı diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Can Yaman her adımıyla adeta olay oluyor. Uzun zamandır İtalya'da yaşayan ünlü ismin Cannes Film Festivali'nin ardından gerçekleşen partide Aslı Turanlı ile yakınlaşmak istediği iddia edildi.

Yine iddiaya göre Turanlı'nın, elindeki bardağı Yaman'a doğru fırlattığı söylendi. Birkaç gün önce konuya dair sessizliğini bozan Turanlı, 'Can Yaman'a bardak fırlattı' şeklinde medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.

FENA BOZULDU

Önceki gün kameralara takılan ünlü isme yine Cannes'daki olaylı gece soruldu. Turanlı ise 'konuştum konuşacağımı zaten' diyerek yanıt vermek istemedi. Turanlı'ya 'koruması sizi tanımadı' şeklinde söylentiler de çıktı denilince ünlü isim fena bozuldu.

HEMEN UZAKLAŞTI

Güzel oyuncu 'Ben konuştum konuşacağımı hiç gerek yok. Böyle bir şeyle anılmak istemiyorum' diyerek oradan uzaklaştı.