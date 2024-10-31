MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Can Yaman'a bardak fırlatıldı iddiası ortalığı karıştırdı! Aslı Turanlı'ya Cannes'daki olaylı gece soruldu! Fena bozuldu

Can Yaman'a bardak fırlatıldı iddiası ortalığı karıştırdı! Aslı Turanlı'ya Cannes'daki olaylı gece soruldu! Fena bozuldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.10.2024 10:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır İtalya'da yaşayan Can Yaman bir süredir yeniden magazin manşetlerindeki yerini aldı. İddiaya göre İtalya'da olan Can Yaman ve Aslı Turanlı arasında Cannes partisinde bir gerilim çıktı. Aslı Turanlı'nın Can Yaman'a bayrak fırlattığı iddia edildi. Olaylı gece Turanlı'ya yine soruldu...

Can Yaman'a bardak fırlatıldı iddiası ortalığı karıştırdı! Aslı Turanlı'ya Cannes'daki olaylı gece soruldu! Fena bozuldu

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Bay Yanlış final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerini yurt dışında devam etme kararı almıştı.

Şimdilerde de "El Turco" isimli yabancı diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Can Yaman her adımıyla adeta olay oluyor. Uzun zamandır İtalya'da yaşayan ünlü ismin Cannes Film Festivali'nin ardından gerçekleşen partide Aslı Turanlı ile yakınlaşmak istediği iddia edildi.

yaman 2

Yine iddiaya göre Turanlı'nın, elindeki bardağı Yaman'a doğru fırlattığı söylendi. Birkaç gün önce konuya dair sessizliğini bozan Turanlı, 'Can Yaman'a bardak fırlattı' şeklinde medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.

aslı 2

FENA BOZULDU

Önceki gün kameralara takılan ünlü isme yine Cannes'daki olaylı gece soruldu. Turanlı ise 'konuştum konuşacağımı zaten' diyerek yanıt vermek istemedi. Turanlı'ya 'koruması sizi tanımadı' şeklinde söylentiler de çıktı denilince ünlü isim fena bozuldu.

ASLI 3

HEMEN UZAKLAŞTI

Güzel oyuncu 'Ben konuştum konuşacağımı hiç gerek yok. Böyle bir şeyle anılmak istemiyorum' diyerek oradan uzaklaştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Aslı Turanlı Can Yaman
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş, tutuklanan Ahmet Özer'le ilgili sessizliğini bozdu! 5 madde sıraladı, 'Öcalan' göndermesi dikkat çekti

Mansur Yavaş, tutuklanan Ahmet Özer'le ilgili sessizliğini bozdu! 5 madde sıraladı, 'Öcalan' göndermesi dikkat çekti

Türkiye'nin kumaş deviydi... Arkasında milyonlarca borç bırakarak iflas etti!

Türkiye'nin kumaş deviydi... Arkasında milyonlarca borç bırakarak iflas etti!

Mynet sordu Ticaret Bakanı Ömer Bolat yanıtladı! 'Hiç tereddütümüz olmaz'

Mynet sordu Ticaret Bakanı Ömer Bolat yanıtladı! 'Hiç tereddütümüz olmaz'

İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Galatasaray...

İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Ünlü iş adamı yasak aşkından olan çocuğunu reddetti! Daireler teklif etse de işe yaramadı: 300 milyonluk servetin küçük bir ortağı var

Ünlü iş adamı yasak aşkından olan çocuğunu reddetti! Daireler teklif etse de işe yaramadı: 300 milyonluk servetin küçük bir ortağı var

Derbinin olaylı hakemi Arda Kardeşler'den beklenmedik hamle!

Derbinin olaylı hakemi Arda Kardeşler'den beklenmedik hamle!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.