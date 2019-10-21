Can Yaman'dan yeni dizi müjdesi!

Erkenci Kuş dizisinin ardından Ocak ayına kadar dünya turuna çıkan Can Yaman, Ocak'ta ise askere gidecek.

21 gün bedelli olarak askerlik yapacak olan oyuncu, tezkeresini aldıktan sonra da yeni bir dizi için hazırlıklara başlayacağını açıkladı. Can Yaman mart ayında usta yapımcı Faruk Turgut'la bir dizi yapacağını söyledi ve ekledi:

"Büyük ihtimalle romantik komedi olmayacak. En iyisini yaptık zaten... Yine aşkın ön planda olacağı bir dizi olacak. Farklı bir tarzda Can Divit gibi orijinal bir karakter yaratabilirim."



