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Can Yaman'dan yeni dizi müjdesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 08:16 | Son Güncelleme

Can Yaman, Mart ayında bir dizi ile döneceğini duyurdu. "Bu kez romantik komedi olmayacak" diyen yakışıklı oyuncu, yeni dizisinden ilk tüyoları da verdi.

Can Yaman'dan yeni dizi müjdesi!

Erkenci Kuş dizisinin ardından Ocak ayına kadar dünya turuna çıkan Can Yaman, Ocak'ta ise askere gidecek.

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21 gün bedelli olarak askerlik yapacak olan oyuncu, tezkeresini aldıktan sonra da yeni bir dizi için hazırlıklara başlayacağını açıkladı. Can Yaman mart ayında usta yapımcı Faruk Turgut'la bir dizi yapacağını söyledi ve ekledi:

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"Büyük ihtimalle romantik komedi olmayacak. En iyisini yaptık zaten... Yine aşkın ön planda olacağı bir dizi olacak. Farklı bir tarzda Can Divit gibi orijinal bir karakter yaratabilirim."

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Can Yaman yeni dizi

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