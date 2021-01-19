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Can Yaman Demet Özdemir'i sildi!

19.01.2021 10:55 | Son Güncelleme:
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Can Yaman Demet Özdemir'i sildi!

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un yeni bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşklarını artık gizlemeyen çiftin yakınlığına dayanamayan Can Yaman, bir dönem aşk dedikodularına karıştığı Demet Özdemir ile olan fotoğraflarını sildi.

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkının ortaya çıkmasının ardından adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman'dan flaş bir hamle geldi.

Yaman, eski partneri Demet Özdemir ile 'Erkenci Kuş' dizisi döneminde çekilmiş bazı karelerini sosyal medya hesabından sildi. Geçtiğimiz günlerde İtalyan spor spikeri ile adı anılan Yaman'ın bu hamlesi ikilinin hayranlarını şaşırttı.

Demet Özdemir ile Can Yaman, 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlamış, bir süre sonra ayrılmıştı.

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Can Yaman, dizi finalinden sonra verdiği bir röportajda, "Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık" şeklindeki sözleri ile günlerce konuşulmuştu.

Yaman'ın sözleri eski sevgilisi ile arasını açmıştı. Özdemir'in de yakışıklı oyuncuya haber göndererek, "Adımı anma" dediği, hatta arama motorlarından ikisiyle ilgili haberlerin kaldırılmasını talep ettiği iddia edilmişti.

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