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Can Yaman, Erkenci Kuş'a böyle veda etti! Erkenci Kuş final bölümü son sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 07.08.2019 02:11 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisi 51. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisinin yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'den ise final bölümüyle birlikte veda paylaşımları geldi. Peki Erkenci Kuş nasıl bitti? İşte Erkenci Kuş final bölümü son sahnesi.

Erkenci Kuş dizisi 6 Ağustos Salı akşamı Star TV'de ekrana gelen 51. son bölümüyle final yaptı. Erkenci Kuş'un finalinde Can ve Yaman aşkında mutlu son yaşandı. Sevilen ikili evlendi ve çocukları dünyaya geldi.

Final bölümünün yayınlandığı anlarda ise başrol oyuncusu Can Yaman, Instagram hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

Yaman, "Hepinizi çok seviyorum, bizi hiç yalnız bırakmayın." ifadelerini kullandı. Ekranlara 51. bölümüyle veda eden Erkenci Kuş dizisinin başrolü Can Yaman, sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak dizide emeği geçen herkese teşekkür etti.

'BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMAYIN'
Can Yaman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Erkenci Kuş Ekranlara bir daha gelir mi bilmem ama gelirse de bayaa bayaa bayaa zor gelecek kadar müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim Demet Özdemir'e çok teşekkür ederim. Erkenci Kuş'un çok uluslu, her yerden her yaştan başka türlü bir fan kitlesi oldu , bu kadar değişik yaşta farklı kültürdeki insan profiline hitap etmek inanılmaz bir şey , bize nasip olduğu için çok gururluyum, hepinizi çok seviyorum, bizi hiç yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.

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'HER ŞEY BÖYLE BAŞLAMIŞTI...'
Demet Özdemir dizinin final bölümünün öncesinde bir paylaşımda bulundu. Dizinin ilk bölümünden bir kareyi paylaşan güzel oyuncu, "Her şey böyle başlamıştı... Bu akşam son kez Erkenci Kuş sizi seviyorum iyi ki varsınız...❣" diye yazdı.

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Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınızTüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Demet Özdemir'den Erkenci Kuş'a veda paylaşımıDemet Özdemir'den Erkenci Kuş'a veda paylaşımı
Erkenci Kuş finalinde büyük sürpriz!Erkenci Kuş finalinde büyük sürpriz!
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