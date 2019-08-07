Can Yaman, Erkenci Kuş'a böyle veda etti! Erkenci Kuş final bölümü son sahnesi izle!

Erkenci Kuş dizisi 6 Ağustos Salı akşamı Star TV'de ekrana gelen 51. son bölümüyle final yaptı. Erkenci Kuş'un finalinde Can ve Yaman aşkında mutlu son yaşandı. Sevilen ikili evlendi ve çocukları dünyaya geldi.

Final bölümünün yayınlandığı anlarda ise başrol oyuncusu Can Yaman, Instagram hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

Yaman, "Hepinizi çok seviyorum, bizi hiç yalnız bırakmayın." ifadelerini kullandı. Ekranlara 51. bölümüyle veda eden Erkenci Kuş dizisinin başrolü Can Yaman, sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak dizide emeği geçen herkese teşekkür etti.

'BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMAYIN'

Can Yaman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Erkenci Kuş Ekranlara bir daha gelir mi bilmem ama gelirse de bayaa bayaa bayaa zor gelecek kadar müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim Demet Özdemir'e çok teşekkür ederim. Erkenci Kuş'un çok uluslu, her yerden her yaştan başka türlü bir fan kitlesi oldu , bu kadar değişik yaşta farklı kültürdeki insan profiline hitap etmek inanılmaz bir şey , bize nasip olduğu için çok gururluyum, hepinizi çok seviyorum, bizi hiç yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.