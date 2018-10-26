Can Yaman'ın reklam kazancı dudak uçuklattı

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman şu sıralar çok popüler! Adı Demet Özdemir’le adı aşk dedikodularına karışan oyuncunun işleri de iyi gidiyor!

Can Yaman oynadığı reklamdan 600 bin TL kazandı.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik ve Dolunay projelerinde yer alan Can Yaman, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni.

Can Yaman, liseyi İtalyan Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünde alarak 2012 yılında mezun oldu.

