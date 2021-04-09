Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ev halini paylaştı!

Can Yaman'ın İtalyan sunucu sevgilisi Diletta Leotta paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Yeni evlerinden paylaşım yapan ünlü sunucuya beğeni yağdı.

Yaklaşık dört aydır Yaman'la sevgili olan sunucunun, evde yayınladığı karede parmağındaki alyans dikkat çekti. Yaman'ın, evlilik teklifi yaptığı Leotta'nın göz alıcı alyansı takipçilerinde dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyayı aktif kullanan çift, paylaştıkları her kareyle olay oluyor. Yaman da bir süredir 'Sandokan' dizisi çekimleri nedeniyle İtalya'da bulunuyor.

