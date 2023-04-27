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Can Yaman'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Dekolteli pozlarıyla adeta nefes kesti

27.04.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkenci Kuş dizisi ile ün kazanan ve şimdilerde kariyerine yurt dışında devam eden Can Yaman bir süre ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile beraber olmuş, ardından ise adı Francesca Chillemi ile anılmıştı. Yakışıklı oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Can Yaman'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Dekolteli pozlarıyla adeta nefes kesti

Bir süredir kariyerine İtalya’da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman yer aldığı projelerle olduğu kadar yaşadığı aşklarla da gündem oluyor. İtalya'da büyük hayran kitlesine sahip olan Can Yaman’ın adı şimdilerde İspanyol spiker Eva Gini ile anılıyor.

  1. Sayfa magazin programında ikilinin aşk yaşadığı haberi yer aldı. İddialara göre Instagram’daki dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Gini, sosyal medya aracılığıyla hayranı olduğu Can Yaman'la tanıştı ve ikili arasında bir aşk başladı.

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'Sandokan' adlı dizinin çekimleri için uzun süredir İtalya'da olan Can Yaman, kendisinden iki yaş küçük Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra Francesca Chillemi ile beraber olmuştu.

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Şimdilerde Can Yaman’ın gönlünü kaptırdığı iddia edilen 30 yaşında olan Eva Gini’nin Instagram hesabında 156 bin takipçisi bulunuyor.

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Inter Milan TV sunucusu olan Gini sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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