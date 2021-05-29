Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı tam gaz devam ediyor

Erkenci Kuş dizisiyle adını ülke sınırları dışına duyuran Can Yaman, peşinden rol aldığı Bay Yanlış dizisinin 14. bölümde final yapmasıyla soluğu İtalya’da almıştı.

İtalya’da adeta bir Hollywood yıldızı gibi karşılanan Can Yaman, orada çeşitli reklam anlaşmalarının yanı sıra bir de Sandokan isimli bir dizide başrol için imza attı.

SÖYLENTİLERİ BİTİREN VİDEO

Can Yaman, İtalya’ya gider gitmez ülkenin tanınan spikerlerinden birisi olan Diletta Leotta ile birlikte olmaya başladı.

Uzun süredir beraberlikleri devam eden çift ile ilgili kimi ayrılık haberleri gündeme gelse de birlikte olduklarını ve mutlu olduklarını da Diletta Leotta’nın son yaptığı videolu paylaşımla bir kez daha ortaya koydular.





