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Can Yaman ve Diletta Leotta çiftinin yeni evinden ilk fotoğraf

05.04.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Can Yaman ile spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta, Roma'da birlikte yaşayacakları yeni evlerinden ilk fotoğraflarını paylaştı.

Can Yaman ve Diletta Leotta çiftinin yeni evinden ilk fotoğraf

Can Yaman'ın, Ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.

Kısa bir süre içinde sevgilisine evlenme teklifi eden Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu.

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ROMA'DAKİ AŞK YUVASI

Yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen ünlü çift, yeni evlerine taşındı. Yaman ile Leotta, İtalya'nın Roma kentindeki aşk yuvalarından mutluluk pozu verdi. Leotta, bu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Yaman'ın evden paylaştığı pozda ise bir detay gözlerden kaçmadı. Ünlü çiftin aynı ayakkabıyı giymesine yorum yağdı.

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İMAJ DEĞİŞTİRDİ

'Sandokan' adlı dizi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncunun son hali ise sevenlerini şaşırttı. Yaman'ın saçlarını ve sakalını uzatarak, imaj değiştirdiği görüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
can sıkılır bundan kaçar gelir :))) örf ve adetlerine uymaz senin bu

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