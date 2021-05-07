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Can Yaman ve Diletta Leotta tatilde! Gerçek ortaya çıktı

07.05.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta birlikte tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin ile samimi pozları ortaya çıkmıştı. O görüntülerin ikilinin aşk yaşamadan önce çekildiği öğrenildi.

Can Yaman ve Diletta Leotta tatilde! Gerçek ortaya çıktı

Oyuncu Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta ile ilgili geçtiğimiz günlerde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin'le samimi bir pozu sosyal medyada yayınlanmış ve Can Yaman'a ihanet ettiği iddia edilmişti.

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İkili ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Evlilik planları yapan Yaman ile Leotta Como Gölü'nde aşk tazeledi. Geçen günlerde İtalya'daki oturum izni için birkaç günlüğüne İstanbul'a gelen oyuncu Roma'ya döner dönmez sevgilisine koştu.

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ÖPÜŞME FOTOĞRAFLARI ESKİYMİŞ

Öte yandan Diletta Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin'le samimi bir pozu yayınlanmış ve güzel sunucunun Yaman'a ihanet ettiği öne sürülmüştü.

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Fotoğrafın Can Yaman'la ünlü sunucu aşk yaşamaya başlamadan önce çekildiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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