Can Yaman ve Özge Gürel'den Bay Yanlış dizisi için teşekkür videosu! Bay Yanlış ne zaman başlıyor? İşte konusu

Fox TV'nin yeni yaz dizisi olan Bay Yanlış'ın çekimleri İstanbul'da devam ediyor. Dizinin başrol oyuncuları Can Yaman ve Özge Gürel de çektikleri videoyla, göstermiş oldukları ilgiden dolayı hayranlarına teşekkür etti.

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz dizisi Bay Yanlış'ın ilk kareleri de basına yansıdı. Bay Yanlış dizisi, Haziran ayı içinde yayınlanmaya başlayacak.

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Çekimleri İstanbul’da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Bay Yanlış dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?



